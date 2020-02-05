Сенат очередного штата США принял декларацию в связи с трагедией 20 января - ВИДЕО

Сенат штата Нью-Мексико США 4 февраля принял расширенную декларацию в связи с 30-й годовщиной трагедии Черного Января.

Об этом Report сообщили в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации трагедия резко осуждается, с почтением поминается память первых жертв борьбы за независимость.

В документе также отмечается, что сегодня Азербайджан один из региональных союзников и друзей США.

Декларация, направленная в генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, была принята на пленарном заседании Сената. Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев направил письмо руководству Сената штата Нью-Мексико США, поблагодарив американских сенаторов за эту историческую декларацию.

В завершении декларации подчеркивается, что Сенат Нью-Мексико с почтением поминает 30-ю годовщину трагедии Черного Января и память жертв борьбы за свободу и независимость Азербайджана.

Декларация была вручена сенатором Ортизом Пино присутствующему на заседании почетному консулу Азербайджана в Нью-Мексико Арту Макхаффу.