Семьи шехидов из Азербайджана побывали в исторических местах Турции

Азербайджанская делегация, в состав которой вошли 30 членов семей шехидов, посетила турецкий город Чанаккале.

Как сообщает Report, визит организован Общественным объединением по поддержке семей шехидов "Зафар" и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) в партнерстве с ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В первый день поездки делегация посетила мемориальный комплекс "Шехидство 57-го полка", Мемориал шехидов Чанаккале, Музей Трои, Морской музей и мемориал Сейита Онбаши.

Члены семей шехидов почтили память павших героев в этих исторических местах, а также посетили памятник, воздвигнутый в честь азербайджанских мучеников в Чанаккале.

Во второй день визита губернатор Чанаккале Омер Тораман встретился с азербайджанской делегацией. Он выразил удовлетворение визитом гостей и подчеркнул его важность для укрепления братских и дружественных связей между народами Азербайджана и Турции.

Делегация также посетила "Памятник Ататюрку", Музей Победы, Музей живой истории Hisart и Минный корабль Nusret, и провела встречи с представителями Ассоциации семей шехидов и ветеранов Чанаккале.

Затем участники визита отправились в Стамбул, где посетили знаковые исторические и духовные памятники Турции - мечеть Собор Святой Софии, Голубая мечеть и мечеть Эйюпа Султана.

Отмечается, что в рамках пятидневной поездки семьи шехидов посетили места, имеющие особое историческое и духовное значение, и почтили память героев, оставивших след в общей истории Азербайджана и Турции.