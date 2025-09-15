Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 12:33
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.
Последние новости
14:07
Гарегин II отправился в ВатиканВ регионе
14:00
Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасностиВ регионе
13:59
В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"Милли Меджлис
13:58
В турецком Адыямане произошло землетрясениеВ регионе
13:57
Фото
В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домовВнутренняя политика
13:55
Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в СирииДругие страны
13:51
Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нетДругие страны
13:44
Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в АзербайджанеПроисшествия
13:39