    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 12:33
    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане. 

    Сельчук Байрактароглу Турция
    Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana gəlib

