Секретариат ОДКБ сделал заявление в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе

О неприемлемости применения силы на границе Азербайджана и Армении заявил секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О неприемлемости применения силы на границе Азербайджана и Армении заявил секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что в ночь на 13-е сентября 2022 года на границе Азербайджана и Армении произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, есть погибшие и раненые.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Секретариат ОДКБ отметил, что высоко оценивает "посреднические усилия Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9.00 13 сентября".

В связи с обращением армянской стороны к ОДКБ об оказании ей помощи, секретариатом организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ "организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации".