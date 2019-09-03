Секретарь Совета безопасности России посетит Азербайджан

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"4 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Азербайджанскую Республику. В Баку Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России.