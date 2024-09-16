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Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии

Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве.
Внешняя политика
16 сентября 2024 г. 19:51
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии

Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отметив, что инициатором мирного договора между Арменией и Азербайджаном также является именно наша страна, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для подписания этого договора важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям против Азербайджана в своей Конституции и других законодательных актах, а также чтобы была прекращена деятельность Минской группы ОБСЕ, являющейся пережитком прошлого, и всех связанных с нею институтов. Коснувшись вопроса делимитации границ,

Президент Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса, и сказал, что этот процесс будет осуществляться на основе Положения.

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