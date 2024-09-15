О нас

Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1, проходящего в Баку в восьмой раз.
Формула 1
15 сентября 2024 г. 07:00
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1, проходящего в Баку в восьмой раз.

Как сообщает Report, основной заезд стартует в 15:00.

Накануне пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию, Оскар Пиастри из McLaren занял второе место, партнер Леклера по команде Карлос Сайнс - третье. Серхио Перес из Red Bull стартует в основном заезде с 4-й позиции, а Джордж Рассел из Mercedes - пятой.

Сегодня также завершится борьба в Формуле 2. Основная гонка начнется в 11:35. Лучший результат в квалификации показал Рихард Вершор из команды Trident.

Бакинский трек общей протяженностью 6,003 км состоит из 20 поворотов и 51 круга, пилотам предстоит преодолеть в общей сложности 306,049 км. Трасса в Баку уникальна тем, что стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов. Впервые гонка прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы, остальные семь - Гран-при Азербайджана.

В 2016 году раньше всех к финишной черте добрался немец Нико Росберг. В последующие годы победителями Гран-при становились австралиец Даниэль Риккардо (2017), британец Льюис Хэмилтон (2018), финн Валттери Боттас (2019), мексиканец Серхио Перес (2021, 2023) и нидерландский пилот Макс Ферстаппен (2022). В 2020 году гонка в столице не проводилась из-за пандемии коронавируса.

К началу основного заезда в общем зачете лидирует нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (303 очка), британец Ландо Норрис из McLaren идет вторым (241 очко), монегаск Шарль Леклер из Ferrari – третьим (217 очков), за ним следует представляющий McLaren австралиец Оскар Пиастри (197), пятерку сильнейших замыкает испанец Карлос Сайнс (Ferrari), у него в активе 184 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull, набрав 446 очков, вторую строчку занимает McLaren (438 очков), третью - Ferrari (407 очков).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq

Экслюзивные новости

В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi