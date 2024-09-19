Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы

18-19 сентября в Туркестане (Казахстан) состоялось 3-е заседание председателей Совета национальной безопасности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

18-19 сентября в Туркестане (Казахстан) состоялось 3-е заседание председателей Совета национальной безопасности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

По полученной Report информации, в заседании приняли участие секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов, секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и делегация Секретариата ОТГ во главе с заместителем генсека Омером Коджаманом.

В ходе встречи стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и события, происходящие в регионе и мире, угрозы безопасности и вызовы, направленные против стран ОТГ.

Председатели Совета безопасности уделили особое внимание безопасности транспорта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора.

На заседании также подробно обсуждался вопрос укрепления механизмов в рамках ОТГ для развития существующего сотрудничества в сфере безопасности.