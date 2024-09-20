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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 09:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Report представляет вниманию читателей публикацию:

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates people of Azerbaijan on State Sovereignty Day
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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