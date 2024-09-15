В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку начался основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1.

В Баку начался основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report , старт был дан в 15:00.

Накануне пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию, Оскар Пиастри из McLaren занял второе место, партнер Леклера по команде Карлос Сайнс - третье. Серхио Перес из Red Bull стартовал в основном заезде с 4-й позиции, а Джордж Рассел из Mercedes - пятой.

Бакинский трек общей протяженностью 6,003 км состоит из 20 поворотов и 51 круга, пилотам предстоит преодолеть в общей сложности 306,049 км. Трасса в Баку уникальна тем, что стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов. Впервые гонка прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы, остальные семь - Гран-при Азербайджана.

В 2016 году раньше всех к финишной черте добрался немец Нико Росберг. В последующие годы победителями Гран-при становились австралиец Даниэль Риккардо (2017), британец Льюис Хэмилтон (2018), финн Валттери Боттас (2019), мексиканец Серхио Перес (2021, 2023) и нидерландский пилот Макс Ферстаппен (2022). В 2020 году гонка в столице не проводилась из-за пандемии коронавируса.

К началу основного заезда в общем зачете лидирует нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (303 очка), британец Ландо Норрис из McLaren идет вторым (241 очко), монегаск Шарль Леклер из Ferrari – третьим (217 очков), за ним следует представляющий McLaren австралиец Оскар Пиастри (197), пятерку сильнейших замыкает испанец Карлос Сайнс (Ferrari), у него в активе 184 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull, набрав 446 очков, вторую строчку занимает McLaren (438 очков), третью - Ferrari (407 очков).