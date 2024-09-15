О нас

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1 В Баку начался основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Формула 1
15 сентября 2024 г. 15:00
В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку начался основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, старт был дан в 15:00.

Накануне пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию, Оскар Пиастри из McLaren занял второе место, партнер Леклера по команде Карлос Сайнс - третье. Серхио Перес из Red Bull стартовал в основном заезде с 4-й позиции, а Джордж Рассел из Mercedes - пятой.

Бакинский трек общей протяженностью 6,003 км состоит из 20 поворотов и 51 круга, пилотам предстоит преодолеть в общей сложности 306,049 км. Трасса в Баку уникальна тем, что стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов. Впервые гонка прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы, остальные семь - Гран-при Азербайджана.

В 2016 году раньше всех к финишной черте добрался немец Нико Росберг. В последующие годы победителями Гран-при становились австралиец Даниэль Риккардо (2017), британец Льюис Хэмилтон (2018), финн Валттери Боттас (2019), мексиканец Серхио Перес (2021, 2023) и нидерландский пилот Макс Ферстаппен (2022). В 2020 году гонка в столице не проводилась из-за пандемии коронавируса.

К началу основного заезда в общем зачете лидирует нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен (303 очка), британец Ландо Норрис из McLaren идет вторым (241 очко), монегаск Шарль Леклер из Ferrari – третьим (217 очков), за ним следует представляющий McLaren австралиец Оскар Пиастри (197), пятерку сильнейших замыкает испанец Карлос Сайнс (Ferrari), у него в активе 184 очка.

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull, набрав 446 очков, вторую строчку занимает McLaren (438 очков), третью - Ferrari (407 очков).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qran-prisi: "Formula 1"in əsas yarışında "Ferrari" pilotu liderdir - YENİLƏNİB

Самое важное

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1
В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы 1
15 сентября 2024 г. 15:00
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi