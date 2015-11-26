​Сегодня в Тбилиси пройдет встреча глав МИД стран "Восточного партнерства"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Шестая встреча неформального диалога глав МИД стран "Восточного партнерства" с участием еврокомиссара по расширению Йоханнес Хана и заместителя генсека Европейской службы внешней деятельности Хельги Шмидт состоится в Тбилиси в четверг.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Грузии.

"Основной акцент на встрече будет сделан на процессы реализации приоритетов, определенных на Рижском саммите и перспективы углубления сотрудничества в результате пересмотра европейской соседской политики", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, встреча будет сфокусирована не только на политической повестке, но и на вопросах здравоохранения, в связи с чем в Тбилиси также прибудет еврокомиссар по здравоохранению Витянис Андрюкайтис.

Проект "Восточное партнерство" нацелен на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью западными республиками бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.