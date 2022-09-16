Сегодня в Самарканде Путин встретится с Ильхамом Алиевым и Эрдоганом

Сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося

Сегодня президент России Владимир Путин в Самарканде (Узбекистан), в основной день работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), примет участие в заседании Совета глав государств объединения, а также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В пятницу (16 сентября — ред.) президент РФ начнет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках серии встреч. В последний раз лидеры лично встречались в декабре 2021 года во время визита Путина в Нью-Дели.

В Самарканде намерены обсудить продвижение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В первую очередь планируется рассмотреть шаги по увеличению взаимного товарооборота, снабжению индийского рынка российскими удобрениями, обеспечению взаимных поставок продовольствия.

Также запланирована встреча российского лидера с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этот раз особое внимание будет уделено актуальным глобальным и региональным проблемам: война в Украине, координации усилий по обеспечению мира и стабильности в Сирии и на Кавказе.

Путин завершит серию двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая пройдет на фоне военной провокации Армении и недавней напряженности в регионе.