Неформальная встреча «Восточного партнерства» пройдет в Минске

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Пятая неформальная встреча министров стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» пройдет в Минске сегодня, сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.

Отмечается, что в рамках заседания состоятся дискуссии глав МИД , а также пройдет встреча с участием министров по вопросам окружающей среды стран «Восточного партнерства». Участники обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития программы в контексте итогов четвертого саммита «Восточного партнерства», который прошел 21-22 мая в Риге.

Ожидается, что на встрече примут участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханесс Хан, еврокомиссар по окружающей среде, морю и рыболовству Кармен Велла, генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы ЕС Ален Ле Руа, государственный секретарь министерства охраны окружающей среды и регионального развития председательствующей в ЕС Латвии Гунтис Пукитис.

Неформальные министерские диалоги на уровне министров иностранных дел и руководителей отраслевых министерств проводятся с 2012 года. До настоящего времени состоялось четыре раунда — в Кишиневе (июнь 2012 года, без отраслевого компонента), Тбилиси (февраль 2013 года, транспорт), Ереване (сентябрь 2013 года, образование) и Баку (сентябрь 2014 года, энергетика).

Программа "Восточное партнерство" нацелено на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью.