Сегодня в Киеве состоится саммит глав правительств ГУАМ

Сегодня в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие -ГУАМ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины, основное темой встречи станет государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Азербайджанскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Али Ахмедов.

По итогам встречи ожидается подписание протокольных документов.

Напомним, декларация о создании Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) и её устав были подписаны сторонами в 2005 году.