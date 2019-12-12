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Сегодня в Киеве состоится саммит глав правительств ГУАМ

Сегодня в Киеве состоится саммит глав правительств ГУАМ

Сегодня в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие -ГУАМ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины, основное темой встречи станет  государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Азербайджанскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Али Ахмедов

По итогам встречи ожидается подписание протокольных документов.

Напомним, декларация о создании Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) и её устав были подписаны сторонами в 2005 году.

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