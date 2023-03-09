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Сегодня начинает работу X Глобальный Бакинский форум

Сегодня начинает работу X Глобальный Бакинский форум Юбилейный, X Глобальный Бакинский форум сегодня начнет работу в азербайджанской столице.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 07:00
Сегодня начинает работу X Глобальный Бакинский форум

Юбилейный, X Глобальный Бакинский форум сегодня начнет работу в азербайджанской столице.

Как передает Report, в этом году главной темой его станет "Мир сегодня: вызовы и надежды".

Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün X Qlobal Bakı Forumu başlayır

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