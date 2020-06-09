Сегодня из России в Азербайджан эвакуировали еще 130 человек

Сегодня из России в Азербайджан эвакуировали еще 130 граждан нашей страны.

Об этом в заявлении российскому бюро Report сказал вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

По его словам, находящиеся на российско-азербайджанской границе наши соотечественники на автобусах доставлены в пропускные пункты: "В течение дня статистика пересекших границу может возрасти. Однако следует учитывать сложившуюся ситуацию и относиться к трудностям с пониманием".

Отметим, что в последний раз из России были эвакуированы 120 граждан Азербайджана.