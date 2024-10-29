Сегодня исполняется 101 год со дня провозглашения Турецкой Республики

Сегодня исполняется 101 год со дня провозглашения Турецкой Республики.

Сегодня исполняется 101 год со дня провозглашения Турецкой Республики.

Как напоминает Report , 29 октября 1923 года Великое национальное собрание (парламент) Турции провозгласило создание Республики.

В 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этой даты как Дня образования Турецкого Государства. Борцам за свободу своей страны нелегко далось создание Турецкой Республики. Они строили свою государственность, пройдя многие испытания. Провозглашение Турецкой Республики, которое пришлось на годы Первой мировой войны, ознаменовало победу над желавшими полного распада Османского государства.

Площадь Турецкой Республики составляет 783 тыс. кв. км, а численность населения - более 86 миллионов человек.

Как известно, Османское государство было создано в 1299 году. В 2019 году отмечалось 720-летие со дня его основания.

До 1876 года в стране господствовала абсолютная монархия, с 1876 по 1878 гг. и с 1908 по 1918 гг. – конституционная. В те годы страна перешла на парламентскую систему правления.

Потерпев поражение в Первой мировой войне, Османское государство пережило оккупацию. Возглавляемое в те годы Мустафой Кемалем Ататюрком освободительное движение в Турции обернулось победой национальных сил в 1923 году. 23 апреля 1920 года в Анкаре было учреждено Великое Национальное Собрание (парламент).

1 ноября 1922 года Османское государство было упразднено. С 1923 года в Турции была парламентская форма правления, а в 2018 году страна перешла на президентскую форму правления.

Первым президентом Турции был Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938), сейчас страну возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития, председателем которой он является, впервые победила на парламентских выборах в 2002 году, и с этого времени является правящей партией Турции.

Сегодня Турция является членом многих международных организаций, в том числе НАТО. Анкара играет важную роль в укреплении интеграции между тюркскими государствами. Это особенно проявляется в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ).