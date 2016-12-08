Себастьян Курц: Невозможно решить все конфликты военным путем

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 2016 год был охарактеризован особыми вызовами на пространстве ОБСЕ, включая возобновление напряженности в зоне карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил будущий председатель организации, глава МИД Австрии Себастьян Курц на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Гамбурге.

По его словам, невозможно решить все конфликты военным путем, ОБСЕ же играет важную роль в их урегулировании.

Он также отметил риски в связи с конфликтом в Сирии и Ираке. По его словам, воюющие там боевики затем возвращаются в Европу, что создает вызовы для безопасности стран ОБСЕ.

С.Курц призвал укрепить доверие между членами организации.