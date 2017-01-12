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    Действующий председатель ОБСЕ: Нет военного решения конфликтов на пространстве организации

    Себастьян Курц отметил важность диалога для решения конфликтов политическим путем

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Не существует военного решения конфликтов на пространстве ОБСЕ".

    Как сообщает Report, об этом  заявил  действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, представляя приоритеты председательства  Австрии в этой организации в 2017 году  на  заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

    Он отметил важность диалога для решения конфликтов политическим путем.

    С.Курц также отметил, что председательство Австрии в  ОБСЕ в этом году будет  также добиваться продвижения свободы СМИ, религиозной толерантности, укрепления сотрудничества внутри организации и т.д.

    Глава МИД Австрии  также призвал все страны ОБСЕ поддержать  эти усилия.

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