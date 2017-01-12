Действующий председатель ОБСЕ: Нет военного решения конфликтов на пространстве организации

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Не существует военного решения конфликтов на пространстве ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, представляя приоритеты председательства Австрии в этой организации в 2017 году на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Он отметил важность диалога для решения конфликтов политическим путем.

С.Курц также отметил, что председательство Австрии в ОБСЕ в этом году будет также добиваться продвижения свободы СМИ, религиозной толерантности, укрепления сотрудничества внутри организации и т.д.

Глава МИД Австрии также призвал все страны ОБСЕ поддержать эти усилия.