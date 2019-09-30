Депутат Госдумы: Азербайджан - самый надежный партнер России на Кавказе

"Отношения между Россией и Азербайджаном интенсивно развиваются, политические связи крепнут".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной думы России, координатор депутатской группы по связям с парламентом Азербайджана Дмитрий Савельев на пресс-конференции, посвященной открытию Дней Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане.

"Мы видим, насколько интенсивно развиваются отношения между Россией и Азербайджаном, растет товарооборот. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 25%. По мнению специалистов, товарооборот будет расти еще в течение нескольких лет", - заявил Д.Савельев.

По его словам, политические связи между Москвой и Баку крепнут.

"Азербайджан – самый надежный партнер России на Кавказе и он доказывает это своими поступками", - указал Д.Савельев.