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Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили возможности укрепления сотрудничества

Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили возможности укрепления сотрудничества На встрече были рассмотрены различные пути укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 11:03
Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили возможности укрепления сотрудничества

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев провел встречу с парламентским комитетом дружбы Саудовской Аравии и Азербайджана в Эр-Рияде, сообщает Report со ссылкой на Saudi Press Agency.

Встреча прошла под сопредседательством доктора Файза Аль-Шехри, члена Меджлиса аш- Шура и главы комитета. На встрече были рассмотрены различные пути укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно на уровне парламентских отношений между Меджлисом аш-Шура и парламентом Азербайджана.

Абдуллаев пожелал успехов Совету на его новом заседании и выразил признательность за политику Королевства по укреплению безопасности, мира и стабильности в регионе Персидского залива и за его пределами.

Саудовская Аравия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений в феврале 2017 года.

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