Сарыбай: Государства Каспия участвуют в борьбе с изменениями климата и делятся опытом друг с другом

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга в посольстве Казахстана.

Он также отметил, что для борьбы с последствиями изменения климата необходим комплексный подход и совместные усилия мировых лидеров.

Говоря об этой проблеме на региональном уровне, в странах Каспийского бассейна, Сарыбай подчеркнул приверженность стран к кооперации в этом вопросе.

"Все пять каспийских государств являются членами СВМДА и активно участвуют в совместных мероприятиях, делясь друг с другом опытом", - подчеркнул он.

Сарыбай отметил, что существует опыт планирования логистических узлов так, чтобы они не приносили ущерба окружающей среде.