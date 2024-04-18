Сарыбай: Государства Каспия участвуют в борьбе с изменениями климата и делятся опытом друг с другом

Мировое сообщество должно коллективно решать проблемы изменения климата, а страны СВМДА, имеющие богатый опыт в борьбе с климатическими изменениями, могут стать активными участниками процесса.
Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга в посольстве Казахстана.
Он также отметил, что для борьбы с последствиями изменения климата необходим комплексный подход и совместные усилия мировых лидеров.
Говоря об этой проблеме на региональном уровне, в странах Каспийского бассейна, Сарыбай подчеркнул приверженность стран к кооперации в этом вопросе.
"Все пять каспийских государств являются членами СВМДА и активно участвуют в совместных мероприятиях, делясь друг с другом опытом", - подчеркнул он.
Сарыбай отметил, что существует опыт планирования логистических узлов так, чтобы они не приносили ущерба окружающей среде.