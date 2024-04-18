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Сарыбай: Государства Каспия участвуют в борьбе с изменениями климата и делятся опытом друг с другом

Сарыбай: Государства Каспия участвуют в борьбе с изменениями климата и делятся опытом друг с другом Мировое сообщество должно коллективно решать проблемы изменения климата, а страны СВМДА, имеющие богатый опыт в борьбе с климатическими изменениями могут стать активными участниками процесса.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 10:24
Сарыбай: Государства Каспия участвуют в борьбе с изменениями климата и делятся опытом друг с другом

Мировое сообщество должно коллективно решать проблемы изменения климата, а страны СВМДА, имеющие богатый опыт в борьбе с климатическими изменениями, могут стать активными участниками процесса.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга в посольстве Казахстана.

Он также отметил, что для борьбы с последствиями изменения климата необходим комплексный подход и совместные усилия мировых лидеров.

Говоря об этой проблеме на региональном уровне, в странах Каспийского бассейна, Сарыбай подчеркнул приверженность стран к кооперации в этом вопросе.

"Все пять каспийских государств являются членами СВМДА и активно участвуют в совместных мероприятиях, делясь друг с другом опытом", - подчеркнул он.

Сарыбай отметил, что существует опыт планирования логистических узлов так, чтобы они не приносили ущерба окружающей среде.

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Версия на азербайджанском языке Kayrat Sarıbay: Xəzəryanı dövlətlər iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə iştirak edirlər

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