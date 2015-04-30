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    Самолет МЧС Азербайджана эвакуирует из Непала также граждан Грузии

    Об этом сообщил азербайджанец, находящийся в Непале

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Самолет Азербайджана, который эвакуирует азербайджанцев из зоны стихийного бедствия в Непале, вывезет оттуда также граждан Грузии. Об этом заявил Report находящийся в Непале азербайджанец. 

    "Самолет МЧС Азербайджана наряду с азербайджанцами эвакуирует и граждан Грузии", - заявил он.

    В настоящее время граждане Азербайджана ожидают в аэропорту прибытия самолета. 

    Отметим, по указанию президента Ильхама Алиева от имени правительства Азербайджана министерство по чрезвычайным ситуациям отправило гуманитарную помощь в Федеративную Демократическую республику Непал в связи с разрушительным землетрясением в этой стране. Самолет “BE-200CS” МЧС доставил в зону бедствия около одной тонны различных лекарственных и медицинских препаратов, большое количество палаток, одеял и питьевой воды.

     

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