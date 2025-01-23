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Саммит глав государств СВМДА пройдет в Азербайджане в 2026 году

Саммит глав государств СВМДА пройдет в Азербайджане в 2026 году В Баку в 2026 году планируется проведение заседания Совета глав государств и правительств стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) .
Внешняя политика
23 января 2025 г. 12:15
Саммит глав государств СВМДА пройдет в Азербайджане в 2026 году

В Баку в 2026 году планируется проведение заседания Совета глав государств и правительств стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) .

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

По его словам, заседание пройдет в рамках председательства Азербайджана в СВМДА.

Генсек добавил, что в 2025 году в Баку также пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СВМДА.

"В ходе нашего нынешнего визита в Баку было проведено большое количество встреч с азербайджанской стороной по подготовке к Саммиту в 2026 году, внеочередному заседанию СМИД в 2025 году и содержательному планированию работы всех руководящих и консультативных органов СВМДА и Секретариата для эффективной реализации приоритетов Азербайджана (в рамках председательства в СВМДА)", - заявил он.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке 2026-cı ildə Azərbaycanda AQEM Dövlət Başçılarının Sammiti keçiriləcək

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