Саммит глав государств СВМДА пройдет в Азербайджане в 2026 году

В Баку в 2026 году планируется проведение заседания Совета глав государств и правительств стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) .

В Баку в 2026 году планируется проведение заседания Совета глав государств и правительств стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) .

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

По его словам, заседание пройдет в рамках председательства Азербайджана в СВМДА.

Генсек добавил, что в 2025 году в Баку также пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СВМДА.

"В ходе нашего нынешнего визита в Баку было проведено большое количество встреч с азербайджанской стороной по подготовке к Саммиту в 2026 году, внеочередному заседанию СМИД в 2025 году и содержательному планированию работы всех руководящих и консультативных органов СВМДА и Секретариата для эффективной реализации приоритетов Азербайджана (в рамках председательства в СВМДА)", - заявил он.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.