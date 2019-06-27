Саммит G20: Что мировые лидеры обсудят в Осаке?

Cаммит стран "Большой двадцатки" G20 cоберет 28-29 июня в японской Осаке лидеров 37 стран и международных организаций. В общей сложности 30 тысяч человек посетят Осаку для участия или освещения этой встречи. На мероприятие аккредитованы около 7 тысяч местных и зарубежных журналистов.

Как сообщает командированный в Осаку корреспондент Report, cвое участие на встрече уже подтвердили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзинпинь, президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Джэ Ин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер и другие. Также в этом году в качестве приглашенныхстран примут участие главы государств и правительств Чили, Египта, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Испании, Тайланда и Вьетнама.

Кроме того, как и обычно, на встречах G20 будут присутствовать представители различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк.

Как заявил исполнительный директор по продвижению региона Кансай на саммите "Большой двадцатки" ( Kansai promotion council for the 2019 G20 Osaka Summit) Кусумото Хироши, Осака в последние годы принимает все больше иностранных туристов, а также крупных международных мероприятий. В связи с этим важной задачей является обеспечение их безопасности. "Принимая саммит G20, Осака продолжит укреплять свой вес в качестве международного центра деловой и культурной жизни. Город основательно приготовился к проведению саммита, в том числе с точки зрения безопасности. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что помимо Токио и Киото, город Осака и регион Кансай также являются привлекательными для туристов",- заявил Кусумото Хироши.

По его словам, в ходе саммита G20, который пройдет в международном выставочном центре INTEX Osaka, ожидается прибытие около 30 тысяч человек, в том числе членов делегаций, представителей безопасности и медиа. Исполнительный директор по продвижению региона Кансай отметил, что с 27 по 30 июня дорожное движение в районе проведения саммита будет ограничено. В связи с предпринимающимися мерами безопасности, в аэропортах и на основных станциях метро будут недоступны для пользования камеры хранения, а также будут убраны мусорные баки.

Япония впервые принимает G20 и потому постарается сделать все, чтобы встреча прошла максимально эффективно, наполнив повестку встречи наиболее актуальными международными вопросами.

Как ожидается, одной из основных политических тем в ходе обсуждений на саммите станут Северная Корея, Иран и торговая война США и Китая.

Проводимые Северной Кореей ракетные запуски представляют угрозу для стран этого региона.

В этой связи кажется неслучайным первый за 14 лет визит Си Цзиньпина в КНДР за неделю до саммита "Большой двадцатки".

Также официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заранее анонсировала, что на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 в Осаке будет обсуждаться и вопрос денуклеаризации КНДР.

Саммит в Осаке станет площадкой для еще одной важной встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой будет обсуждаться торговый конфликт этих двух крупнейших экономик мира. Эту встречу Д.Трамп анонсировал в своем микроблоге в Twitter на прошлой неделе, отметив что провел с китайским лидером беседу по телефону, которая прошла "отлично".

По информации пресс-службы Кремля, ведется также подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не исключено что которая состоится в ходе саммита G20 в Осаке.

Еще одной актуальной темой саммита станет вопрос Ирана. Как заявил на пресс-брифинге в Токио генеральный секретарь Кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, правительство Японии "продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами".

По словам Суги, в Токио обеспокоены обострением ситуации в регионе и возросшей угрозой безопасности транспортировки грузов и сырья через Ормузский пролив.

При этом еще одной важной темой, которая будет обсуждаться в ходе саммита станет реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). О необходимости реформ в этой организации говорит ситуация касательно Апелляционного органа по рассмотрению спорных дел. Япония намерена способствовать реформированию ВТО, предотвращая рост протекционизма включая нечестные торговые практики, чтобы вернуть доверие к международной торговой системе.

Также Япония вместе с США и ЕС подготовили предложения о реформировании системы нотификации в ВТО, с целью улучшения прозрачности, которые в настоящее время обсуждаются в Женеве.

В рамках своего председательства в G20 Токио также выступает за укрепление торговли и развитие электронной коммерции.

Не менее приоритетной темой японского председательства в "Большой двадцатке" станет и вопрос изменения климата и борьбы с пластиковым загрязнением морей.

Согласно статистике на 2010 год, 46% загрязнения морей пластиком приходится на страны “Большой двадцатки”, поэтому неудивительно, что эта тема будет поднята Японией в ходе предстоящего саммита.

Наиболее актуальными темами является предотвращение загрязнения морей, а также эффективный менеджмент, управление отходами и внедрение инноваций в сокращение выбросов и переработке пластиковых отходов.

Директор отдела по изменению климата МИД Японии Каору Магосаки отметил важность внедрения инновационных технологий по принципу 3R (Reduce, Reuse, Recycle – cокращать, вновь использовать и перерабатывать) и развития альтернативных материалов для сокращения загрязнения морей пластиком.

По его словам, на министерской встрече по энергетике и окружающей среде 15-16 июня была достигнута договоренность о совместных действиях по предотвращению загрязнения морей пластиком: "Мы также ожидаем, что в ходе саммита прозвучат заявления и идеи по этому вопросу", - отметил К. Магосаки. Он отметил, что Япония также сотрудничает и с рядом других стран, например, Бангладеш, Доминиканской республикой, реализуя там проекты по улучшении. Эффективности управления отходами.

Меры безопасности в ходе саммита

Полиция Японии ввела меры безопасности самого высокого уровня перед саммитом G20.

Для охраны места проведения саммита, гостиниц, аэропортов и других мест мобилизовано до 32 тысяч служащих полиции. Вокруг места проведения саммита – международном выставочном комплексе INTEX в Осаке начаты проверки автотранспорта.

Служащие полиции из других префектур всей страны направлены в город для обеспечения мер безопасности против возможных террористических атак.

В связи с проведением саммита в городе будут введены серьезные ограничения для транспорта, а также будет запрещено пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях.

Токийская полиция также усиливает меры безопасности на важных объектах столицы, таких как железнодорожные станции и другие места.