Самир Шарифов: 8-ое заседание межправкомиссии Азербайджан-Саудовская Аравия состоится в ближайшее время

Самир Шарифов: 8-ое заседание межправкомиссии Азербайджан-Саудовская Аравия состоится в ближайшее время

Очередное, 8-ое заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Саудовская Аравия состоится в самое ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сегодня на мероприятии, посвященном 94-ой годовщине со дня провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

"Отношения между нашими странами успешно развиваются как на двухсторонней основе, так и в рамках международных организаций. Мы благодарим Саудовскую Аравию за постоянную поддержку позиции Азербайджана [по Карабаху] на различных международных платформах",- сказал министр.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается благодаря усилиям лидеров Азербайджана и Саудовской Аравии.

"Кроме того, деятельность межправкомиссии Азербайджан-Саудовская Аравия способствует углублению этого сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере энергетики, сельского хозяйства и др. Очередное, 8-ое заседание комиссии состоится в самое ближайшее время",- сказал Шарифов.