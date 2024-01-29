Самед Сеидов: Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану

Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану после освобождения земель и восстановления суверенитета страны.

Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану после освобождения земель и восстановления суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов сказал на встрече с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с главой Комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром.

"В связи с этим азербайджанская делегация решила приостановить сотрудничество с ПАСЕ и свое участие в работе организации" - сказал Сеидов.

Он выразил благодарность турецкой делегации в ПАСЕ за поддержку нашей страны, отметив, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга.