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Самед Сеидов: Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану

Самед Сеидов: Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану после освобождения земель и восстановления суверенитета страны.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 19:14
Самед Сеидов: Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану

Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану после освобождения земель и восстановления суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов сказал на встрече с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с главой Комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром.

"В связи с этим азербайджанская делегация решила приостановить сотрудничество с ПАСЕ и свое участие в работе организации" - сказал Сеидов.

Он выразил благодарность турецкой делегации в ПАСЕ за поддержку нашей страны, отметив, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: Bəzi Avropa dövlətləri Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət göstərir

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