​Самед Сеидов призвал ПАСЕ прекратить давление на Азербайджан

"Этот доклад несправедлив, и мы его не примем".

Как сообщает французское бюро Report, об этом глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов заявил во время обсуждения доклада о политзаключенных в Азербайджане на зимней сессии организации.

Он призвал ПАСЕ положить конец давлению на Азербайджан: "Мы не против сотрудничества и диалога. Конструктивный подход был продемонстрирован в ходе обсуждения доклада в Париже о политзаключенных в Азербайджане. Однако впоследствии началось давление на Азербайджан. В то время как в Азербайджане проводятся реформы, были изданы указы о помиловании. Азербайджан всегда был открыт для сотрудничества и диалога, но этот доклад несправедлив, и мы его не примем".