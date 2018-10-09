Самед Сеидов предложил создать комиссии примирения между странами-членами ПАСЕ

Страсбург. 9 октября. REPORT.AZ/ "В состав комиссий Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должны быть внесены изменения".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил на осенней сессии структуры во время обсуждения доклада "Усиление полномочий принятия решений Ассамблеи относительно власти и голосования".

По его словам, должны быть изменены ценности Совета Европы: "Сегодня мы наблюдаем разногласия в ходе обсуждения доклада. С этой точки зрения мы должны подумать над нашим будущим, проводимой нами в дальнейшем политике. Изменения нашего законодательства - не выход, должны быть изменены ценности Совета Европы. Толерантность должна быть заменена уважением. Странам-членам Совета Европы необходимо уважать друг друга. Мы не должны довольствоваться только поправками в законодательство. В комиссиях ПАСЕ, в составе комиссий должны быть внесены изменения. Есть необходимость в создании комиссий примирения между странами-членами ПАСЕ. Потому что государства-члены проводят обсуждения, но им не удалось решить спорные вопросы ряда государств-членов, в том числе Украины, Грузии, Молдовы с другими государствами. В то же время остался нерешенным конфликт в оккупированном Арменией Нагорного-Карабахском регионе".

Отметим, что 8 октября в Страсбурге начала работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).