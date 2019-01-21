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    Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЕ

    Страсбург. 21 января. REPORT.AZ/ Утвержден состав азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на очередной год. 

    Как сообщил западно-европейскому бюро Report член делегации, депутат Нагиф Гамзаев, в то же время руководитель делегации Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЕ. 

    Члены азербайджанской делегации - депутаты Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

    Отметим, что сегодня началась зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 25 января.

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