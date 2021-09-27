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Самед Сеидов: Мир с Арменией возможен только при уважении официальных границ Азербайджана

Самед Сеидов: Мир с Арменией возможен только при уважении официальных границ Азербайджана Мир между Азербайджаном и Арменией возможен только при условии уважения официальных границ обоих государств
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 19:45
Самед Сеидов: Мир с Арменией возможен только при уважении официальных границ Азербайджана

Мир между Азербайджаном и Арменией возможен только при условии уважения официальных границ обоих государств.

Как передает французское бюро Report, об этом сказал глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов в ходе начавшейся сегодня осенней сессии.

"Прошедшие в Армении выборы важны не только для этой страны, но и для соседних. Потому что их результаты влияют и на соседние государства. Сегодня исполняется год с начала Второй Карабахской войны. Год назад Азербайджан освободил свои земли. Армения же вернула к власти человека, который проиграл войну. Это значит, что народ хочет мира. Армянский народ дал второй шанс человеку, который ввел страну в войну, ставшую причиной смерти многих людей. К сожалению, среди официальных лиц Армении есть те, кто говорит о реванше. Я призываю этих депутатов изменить свою позицию. Хочу еще раз напомнить им, что ведущая к миру дорога идет через уважение официальных границ обоих государств".

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "Ermənistanla sülh Azərbaycanın rəsmi qəbul olunmuş sərhədlərinə hörmət şərtilə mümkündür"

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