    Самед Сеидов: Британия поддерживает Азербайджан с первых дней независимости

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 13:03
    Самед Сеидов: Британия поддерживает Азербайджан с первых дней независимости

    Великобритания активно поддерживает Азербайджан с первых дней независимости и сегодня двустороннее сотрудничество охватывает все сферы общественной жизни.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в ходе первого политического диалога Азербайджан - Великобритания.

    "С 1994 года, когда был подписан "Контракт века", BP стала частью нашей истории успешного сотрудничества. Но это сотрудничество вышло за рамки экономики - оно охватывает все сферы общественной жизни, включая культуру, образование и политику, приобретя стратегический характер. И неудивительно, что сегодня мы проводим политический диалог именно в тот момент, когда Соединенное Королевство повысило свои отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Это решение было объявлено недавно во время визита государственного министра Стивена Даути в Азербайджан", - отметил он.

    Самед Сеидов подчеркнул, что парламенты двух стран способны "превратить дух диалога в доверие, доверие - в сотрудничество, а сотрудничество - в прочный мир".

    Самед Сеидов Великобритания сотрудничество

    Лента новостей