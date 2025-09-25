Самед Сеидов: Британия поддерживает Азербайджан с первых дней независимости

Великобритания активно поддерживает Азербайджан с первых дней независимости и сегодня двустороннее сотрудничество охватывает все сферы общественной жизни.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в ходе первого политического диалога Азербайджан - Великобритания.

"С 1994 года, когда был подписан "Контракт века", BP стала частью нашей истории успешного сотрудничества. Но это сотрудничество вышло за рамки экономики - оно охватывает все сферы общественной жизни, включая культуру, образование и политику, приобретя стратегический характер. И неудивительно, что сегодня мы проводим политический диалог именно в тот момент, когда Соединенное Королевство повысило свои отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Это решение было объявлено недавно во время визита государственного министра Стивена Даути в Азербайджан", - отметил он.

Самед Сеидов подчеркнул, что парламенты двух стран способны "превратить дух диалога в доверие, доверие - в сотрудничество, а сотрудничество - в прочный мир".