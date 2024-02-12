Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа.

Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубочайшее почтение, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия".