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Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева

Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 15:26
Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа.

Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубочайшее почтение, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия".

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Версия на английском языке Salome Zourabichvili congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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