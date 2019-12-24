Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин Президент.

Для меня большая честь поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения.

Руководимый Вами Азербайджан - добрый друг и партнер Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном действительно являются образцовыми. Верю, что мы и впредь будем предпринимать полезные шаги, направленные на укрепление и дальнейшее усиление стабильности в регионе.

Желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – благополучия, мира и успехов".