Саломе Зурабишвили поздравила президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Господин Президент.
Для меня большая честь поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения.
Руководимый Вами Азербайджан - добрый друг и партнер Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном действительно являются образцовыми. Верю, что мы и впредь будем предпринимать полезные шаги, направленные на укрепление и дальнейшее усиление стабильности в регионе.
Желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – благополучия, мира и успехов".
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