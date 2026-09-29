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    Сахиба Гафарова: Участие словацких компаний в восстановлении освобожденных территорий - показатель дружбы

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:29
    Сахиба Гафарова: Участие словацких компаний в восстановлении освобожденных территорий - показатель дружбы

    Участие словацких компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является важным показателем искренней дружбы между двумя странами.

    Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словакии.

    "Мы рады участию словацких компаний в восстановлении наших земель, освобожденных от оккупации, в том числе в реализации проекта "Умное село" в Башгарвенде. Это важный показатель искренней дружбы между нашими странами", - сказала она.

    С. Гафарова отметила, что школа, которая будет создана при поддержке руководства двух стран, станет еще одним символом азербайджано-словацкой дружбы.

    Спикер парламента подчеркнула, что предпринимаемые шаги по развитию двусторонних отношений, а также общие подходы и поставленные цели обеспечивают дальнейшее расширение сотрудничества между Баку и Братиславой.

    Сахиба Гафарова Азербайджано-словацкие отношения Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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