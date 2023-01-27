Сахиба Гафарова: Требуем объективного расследования вероломного нападения на посольство

Требуем объективного расследования этого вероломного нападения и наказания виновных.
Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова написала в Twitter.
"Решительно осуждаем теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране. Выражаем соболезнования близким погибшего сотрудника нашего посольства", - написала спикер.
Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.
Напавший на посольство Азербайджана задержан.