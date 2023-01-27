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Сахиба Гафарова: Требуем объективного расследования вероломного нападения на посольство

Сахиба Гафарова: Требуем объективного расследования вероломного нападения на посольство Требуем объективного расследования этого вероломного нападения и наказания виновных.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 14:30
Сахиба Гафарова: Требуем объективного расследования вероломного нападения на посольство

Требуем объективного расследования этого вероломного нападения и наказания виновных.

Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова написала в Twitter.

"Решительно осуждаем теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране. Выражаем соболезнования близким погибшего сотрудника нашего посольства", - написала спикер.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Xain hücumun obyektiv araşdırılmasını tələb edirik"

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