Сахиба Гафарова призвала к межпарламентскому сотрудничеству в решении общих вызовов

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова призвала к межпарламентскому сотрудничеству, которое, по ее словам, способствует обмену опытом и объединению усилий на международном уровне для решения общих вызовов.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова призвала к межпарламентскому сотрудничеству, которое, по ее словам, способствует обмену опытом и объединению усилий на международном уровне для решения общих вызовов.

Как передает Report, ссылаясь на Международный информационный центр Туркменистана, об этом она заявила на Парламентском форуме в Туркменистане, посвященном вопросам устойчивого развития стран без выхода к морю.

В своей речи она выразила благодарность организаторам форума за теплый прием и подчеркнула значимость межпарламентского сотрудничества как ключевого инструмента для обмена опытом и совместного решения международных задач.

Сахиба Гафарова отметила, что парламенты обладают мощными законодательными, бюджетными и контрольными механизмами, которые позволяют превращать международные обязательства в конкретные национальные действия. Она акцентировала роль парламентов как связующего звена между государством и обществом, способного эффективно доносить инициативы гражданского общества до властей.

Она также поделилась опытом Азербайджана - страны без выхода к открытому морю, которая сумела превратить географические ограничения в конкурентное преимущество, благодаря масштабным инвестициям в транспортную инфраструктуру: международные торговые коридоры, морские порты, автомагистрали и железнодорожные линии.

Ключевыми проектами здесь стали железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс и инициатива "Цифровой Шелковый путь", направленная на развитие цифровой инфраструктуры и безопасности.

Кроме того, Гафарова рассказала о сотрудничестве Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном в области "зеленой" энергетики, что является важным элементом устойчивого развития региона.

В завершение выступления депутат подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления международной поддержки стран без выхода к открытому морю для достижения целей устойчивого развития и реализации Повестки дня до 2030 года.