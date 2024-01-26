Сахиба Гафарова направила письмо председателям парламентов государств-членов Совета Европы

26 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателям парламентов государств-членов Совета Европы в связи с необоснованными обвинениями, с которыми столкнулась азербайджанская делегация в ходе зимней сессии Парламентской Асс

26 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателям парламентов государств-членов Совета Европы в связи с необоснованными обвинениями, с которыми столкнулась азербайджанская делегация в ходе зимней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в письме отмечается, что Азербайджанская Республика в 2001 году стала полноправным членом Совета Европы в целях еще большей защиты прав человека и верховенства закона в стране.

В письме говорится об усилиях нашей страны по добросовестному выполнению взятых на себя обязательств посредством диалога и сотрудничества с этой организацией, созданной для защиты фундаментальных прав человека и верховенства закона.

Ожидания нашей страны, что Совет Европы не останется безучастным к факту оккупации азербайджанских земель Арменией, проводимой на этих территориях политике этнических чисток, нарушениям прав сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, сошли на нет.

В письме отмечается, что после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета наша парламентская делегация в ПАСЕ столкнулась с очередной лицемерной кампанией.

"В знак протеста против крайне безответственного поведения в отношении Азербайджана наша делегация приостановила работу в ПАСЕ", - говорится в письме.

В нем также указывается, что подобная ситуация приведет к еще большей изоляции Совета Европы от вопросов, связанных с нашим регионом, включая деятельность, непосредственно связанную с мандатом организации.