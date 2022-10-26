Сахиба Гафарова находится с визитом в Узбекистане

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября отбыла с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в 54-м пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ.

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября отбыла с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в 54-м пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Самарканда председателя парламента Азербайджана встретили председатель Сената Узбекистана Танзиля Нарбаева, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев и др.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие на пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ, проведет ряд встреч с руководителями делегаций, участвующих в мероприятии.

Рабочий визит завершится 28 октября.