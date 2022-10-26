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Сахиба Гафарова находится с визитом в Узбекистане

Сахиба Гафарова находится с визитом в Узбекистане Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября отбыла с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в 54-м пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 18:10
Сахиба Гафарова находится с визитом в Узбекистане

Парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября отбыла с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан) для участия в 54-м пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Самарканда председателя парламента Азербайджана встретили председатель Сената Узбекистана Танзиля Нарбаева, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев и др.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие на пленарном заседании и заседании Совета МПА СНГ, проведет ряд встреч с руководителями делегаций, участвующих в мероприятии.

Рабочий визит завершится 28 октября.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova arrives in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Özbəkistanda səfərdədir

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