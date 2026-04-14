Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Стамбуле для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Сахибу Гафарову в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле встретили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет ряд встреч с главами парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.