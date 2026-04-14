    Внешняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 17:50
    Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Турции

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Стамбуле для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции парламентской сети Движения неприсоединения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

    Сахибу Гафарову в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле встретили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

    В рамках визита спикер Милли Меджлиса проведет ряд встреч с главами парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.

    152-ая Ассамблея Межпарламентского союза Движение неприсоединения Милли Меджлис Сахиба Гафарова Стамбул
    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Последние новости

    12:57

    Президент Турции совершит государственный визит в Казахстан

    В регионе
    12:56

    Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе

    Другие страны
    12:43

    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    Другие страны
    12:34

    Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти

    Другие страны
    12:28

    Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    12:24

    Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 года

    В регионе
    12:19
    Фото

    Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями Госдепа

    Внешняя политика
    12:17

    В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд

    Индивидуальные
    12:17

    В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрах

    Внутренняя политика
    Лента новостей