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Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии

Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии 19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Вену (Австрия).
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 16:47
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Вену (Австрия).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В состав делегации входят председатели комитетов Милли Меджлиса Таир Миркишили (руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией), Сиявуш Новрузов, депутаты Сахиб Алыев, Азер Керимли, Эльнур Аллахвердиев, руководитель Аппарата ММ Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Вены делегацию встретили глава Управления протокола австрийского парламента Ева Руссек, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker arrives in Austria
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Avstriyada rəsmi səfərdədir

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