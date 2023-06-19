Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Вену (Австрия).

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Вену (Австрия).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В состав делегации входят председатели комитетов Милли Меджлиса Таир Миркишили (руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией), Сиявуш Новрузов, депутаты Сахиб Алыев, Азер Керимли, Эльнур Аллахвердиев, руководитель Аппарата ММ Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Вены делегацию встретили глава Управления протокола австрийского парламента Ева Руссек, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли и другие официальные лица.