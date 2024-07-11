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Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами

Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами Диалог в рамках международных парламентских платформ необходим для избежание двойных стандартов.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 15:39
Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами

Диалог в рамках международных парламентских платформ необходим для избежания двойных стандартов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

"Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте", - подчеркнула она.

Гафарова выразила уверенность, что Парламентский форум БРИКС превратится в эффективную площадку сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Parlamentlər əməkdaşlığı təşviq etməli, körpülər salmalı və münaqişələrə qarşı mübarizə aparmalıdır

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