Сахиба Гафарова призвала к диалогу в рамках парламентских платформ для борьбы с двойными стандартами

Диалог в рамках международных парламентских платформ необходим для избежание двойных стандартов.

Диалог в рамках международных парламентских платформ необходим для избежания двойных стандартов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

"Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в Европейском парламенте", - подчеркнула она.

Гафарова выразила уверенность, что Парламентский форум БРИКС превратится в эффективную площадку сотрудничества.