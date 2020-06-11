Сахиба Гафарова: Азербайджано-турецкая дружба нерушима

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав гостя, спикер заявила, что сегодня связи между Азербайджаном и Турцией находятся на высоком уровне. Было отмечено, что в достижении данного уровня взаимоотношений большое значение имеют взаимные визиты и встречи глав государств. Развитие наших межпарламентских связей, занимающих особое место в системе межгосударственных отношений, положительно влияет на эту сферу.

Сахиба Гафарова заявила о нерушимости дружбы между Азербайджаном и Турцией, и отметила, что никакая сила не может поколебать эти отношения.

Выразив признательность за теплый прием, гость пожелал Сахибе Гафаровой успехов в ее деятельности на посту спикера Милли Меджлиса. Затем посол отметил, что представляемая им страна всегда рядом с Азербайджаном и исторически сложившиеся отношения в дальнейшем будут еще более укрепляться.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о будущих перспективах развития межпарламентских связей, путях урегулирования региональных конфликтов и других представляющих взаимный интерес вопросах.