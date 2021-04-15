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Сахиба Гафарова: Азербайджан освободил свои земли, выполняя резолюции ООН

Сахиба Гафарова: Азербайджан освободил свои земли, выполняя резолюции ООН Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с визитом в Санкт-Петербурге для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 16:30
Сахиба Гафарова: Азербайджан освободил свои земли, выполняя резолюции ООН

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с визитом в Санкт-Петербурге для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как передает российское бюро Report, в рамках визита 15 апреля она встретилась с председателем парламента Кыргызстана Талантом Мамытовым.

Выразив удовлетворение встречей, председатель Милли Меджлиса отметила, что подобные встречи дают позитивный импульс развитию отношений между двумя странами. Она отметила, что встречи и взаимные визиты глав государств играют особую роль в укреплении отношений. Документы, подписанные между двумя странами, составляют правовую базу наших отношений.

На встрече было отмечено, что сегодня в Азербайджане успешно осуществляются различные политические и экономические реформы. Крупные транснациональные проекты, строительство нефте- и газопроводов создают большие возможности для развития нашей страны и в том числе государств-партнеров. В то же время восстановление Великого шелкового пути имеет большое значение как для Азербайджана, так и для стран, расположенных на этом стратегическом пути.

Касаясь межпарламентских отношений между двумя странами, спикер Милли Меджлиса отметила роль групп дружбы, действующих в законодательных органах обеих стран, подчеркнула важность сотрудничества, успешно осуществляемого в международных парламентских организациях. Она отметила, что парламент Кыргызстана является одним из парламентов, с которыми Милли Меджлис подписал меморандум о сотрудничестве.

Сахиба Гафарова отметила, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан, выполняя резолюции ООН, освободил свои земли от оккупации, в настоящее время конфликт остался в прошлом, и для страны начался новый этап - период строительства и реконструкции.

Талант Мамытов заявил, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, что создает хорошие условия для углубления этих отношений. Он отметил, что развитие наших отношений на уровне парламентов служит дальнейшему углублению сотрудничества в других сферах жизни. Регулярные встречи депутатов двух стран, их совместное участие в различных международных платформах служат общим интересам.

Он выразил благодарность за поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса. Талант Мамытов проинформировал об итогах референдума, проведенного в Кыргызстане, и подчеркнул, что этот референдум сыграет важную роль в дальнейшей истории развития страны.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova: Azerbaijan liberated its lands in accordance with UN resolutions
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: “Azərbaycan BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirərək torpaqlarını azad etdi”

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