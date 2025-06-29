Сабир Рустамханлы: Зверства России против азербайджанцев наблюдаются на протяжении всей истории

Налет ФСБ РФ на азербайджанцев в Екатеринбурге является преступлением, совершенным государством.

Налет ФСБ РФ на азербайджанцев в Екатеринбурге является преступлением, совершенным государством.

Об этом в интервью Report заявил председатель Партии гражданской солидарности, народный поэт, сопредседатель Конгресса азербайджанцев мира Сабир Рустамханлы.

Он отметил, что это жестокое нападение было совершено бандитскими группировками, прикрывающимися статусом государственного органа: "Российские официальные лица вместо того, чтобы наказать этих людей, используют бессмысленные формулировки типа "ведется расследование". Это варварство, совершенное сотрудниками Министерства внутренних дел России.

Если человек виновен или совершил какое-либо преступление, он должен быть наказан в соответствии с законом. Никому не дается право убивать человека на глазах его семьи. У этого есть только одно название - зверство".

По словам С.Рустамханлы, мы являемся свидетелями подобных действий России на протяжении всей истории:

"И в царской России, и в СССР были такие случаи, массовые убийства. Нетерпимость, ненависть к другим народам, особенно эта чистка совершалась в отношении тюркских и мусульманских народов. Как бы они ни пытались это скрыть, это невозможно. И сейчас азербайджанцев, получивших гражданство в России или родившихся там, принудительно отправляют на войну с Украиной. Люди не хотят воевать, но их заставляют.

Россия и Украина - братские народы. Через некоторое время они помирятся. Зачем же вовлекать азербайджанцев в то, что происходит между этими двумя государствами. В войне с обеих сторон воюет много азербайджанцев. Представителей азербайджанского народа сталкивают лбами.

В целом такая политика России не должна нас удивлять. Мы были ее свидетелями и в 1990 году. Жестокие действия советских войск против мирного азербайджанского населения, являющегося гражданами все того же СССР, весьма показательны".

Рустамханлы подметил, что в Азербайджане увеличивается количество русских школ и высших учебных заведений:

"Нужно срочно обратить на это внимание, пришло время сказать этому нет. Мы не против изучения другого языка. Однако Азербайджан является независимым государством и должен заниматься продвижением своего языка. Некоторые силы в нашей стране пытаются провоцировать пророссийские настроения".

По его словам, более 3 миллионов наших соотечественников находятся в России:

"Мы всегда старались поддерживать хорошие отношения с Россией. Это шло на пользу и азербайджанцам, живущим там. Но односторонней дружбы не бывает. Мы всеми способами стараемся сохранить отношения с Россией. Но с той стороны сбивают наш пассажирский самолет, гибнет много мирных граждан. До сих пор этот вопрос полностью не прояснен. Показное дружелюбие РФ к Азербайджану идет вразрез с теневой поддержкой Армении. Россия готова пойти на любые уступки им. А когда дело доходит до нас, продолжает враждебную политику. За этим стоят официальные лица.

Миграция в мире - это нормальное явление. В Европе работает много азербайджанцев, но против них не совершаются такие зверства, как в России.

Без тюркских мигрантов из Средней Азии экономика России рухнет и она столкнется с огромными убытками. Это все знают и понимают. Но они все равно не могут поменять свой враждебный настрой против тюркских народов. Я снова осуждаю преступные действия российской стороны против азербайджанцев и призываю как можно скорее дать им объективную оценку. Совершившие данное преступление должны быть сурово наказаны".