Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание прибыла в Азербайджан

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Элвер прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, 2 октября в министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с Х.Элвер.

Выступивший на встрече замминистра Метин Керимли подробно рассказал об успешной социально-экономической политике, проводимой в стране под руководством президента Ильхама Алиева.

Х.Элвер подчеркнула, что представляемая ею структура внимательно и с интересом наблюдает за проводимыми в Азербайджане реформами в социальной сфере, отметила важность дальнейшего расширения связей по соответствующим сферам, обмена информацией и опытом.

В ходе встречи были обсуждены работы, которые будут выполнены для развития связей в различных направлениях.

Отметим, что Х.Элвер в рамках визита посетит Губу и Гянджу.

Итоговый отчет Х.Элвер в связи с визитом будет представлен в марте 2020 года в Совет по правам человека в Женеве.