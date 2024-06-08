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S&P: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до COP29

S&P: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до COP29 Аналитики международного рейтингового агентства SP Global Ratings, основываясь на официальных заявлениях, считают возможным подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до ноября 2024 года, то есть до 29-й сессии Конференции сторон Рамочно
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 12:13
S&P: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до COP29

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, основываясь на официальных заявлениях, считают возможным подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до ноября 2024 года, то есть до 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан продолжает переговоры с Арменией о всеобъемлющем мирном соглашении на фоне меняющейся геополитической ситуации в регионе:

"Одним из спорных моментов при подписании мирного договора остается процесс демаркации границ. Правительство Армении ранее согласилось с требованиями Азербайджана передать несколько приграничных сел внутри своих границ. Это привело к общественным протестам против этого решения в Армении, где протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

Подчеркивается, что обе стороны активизировали двусторонние переговоры, которые прошли в ряде столиц Европы и Содружества Независимых Государств.

"Официальные заявления позволяют предположить, что остается возможность подписать соглашение до конференции COP-29 в Баку, запланированной на ноябрь 2024 года", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке S&P: Armenia-Azerbaijan peace deal may be signed before COP29
Версия на азербайджанском языке S&P: COP-29-a qədər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalana bilər

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