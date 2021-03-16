О нас
Report Georgia
Аудио новости

С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности

С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности Обнародована дата начала поездок между Турцией и Азербайджаном по новым удостоверениям личности.
Внешняя политика
16 марта 2021 г. 16:15
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
0 : 00
0 : 00

Обнародована дата начала поездок между Турцией и Азербайджаном по новым удостоверениям личности.

Как передает Report, в Главном управлении полиции Турции сообщили, что решение в связи с этим вступит в силу с 1 апреля.

“Граждане двух стран с 1 апреля 2021 года по удостоверениям личности нового типа смогут совершать взаимные поездки. Срок пребывания без визы продлен с 30 до 90 дней", - сообщили в структуре.

25 февраля 2020 года в городе Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз. Согласно протоколу, граждане двух стран смогут совершать поездки без загранпаспортов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani citizens to travel to Turkey with new ID card from April 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyəyə səfər edə biləcəklər

Новости партнеров

Самое важное

С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
16 марта 2021 г. 16:15
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi