С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности

Обнародована дата начала поездок между Турцией и Азербайджаном по новым удостоверениям личности.

Обнародована дата начала поездок между Турцией и Азербайджаном по новым удостоверениям личности.

Как передает Report, в Главном управлении полиции Турции сообщили, что решение в связи с этим вступит в силу с 1 апреля.

“Граждане двух стран с 1 апреля 2021 года по удостоверениям личности нового типа смогут совершать взаимные поездки. Срок пребывания без визы продлен с 30 до 90 дней", - сообщили в структуре.

25 февраля 2020 года в городе Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз. Согласно протоколу, граждане двух стран смогут совершать поездки без загранпаспортов.