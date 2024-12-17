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Рустам Минниханов в Азербайджане посетил Свободную экономическую зону "Алят"

Рустам Минниханов в Азербайджане посетил Свободную экономическую зону "Алят" Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Азербайджан посетил Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 12:31
Рустам Минниханов в Азербайджане посетил Свободную экономическую зону Алят

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Азербайджан посетил Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".

Как передает Report, об этом сказано в сообщении пресс-службы раиса.

Его ознакомили с ключевыми преимуществами зоны - предоставление индустриальных земельных участков клиентам СЭЗ с готовой инфраструктурой и коммунальными услугами, а также всех видов транспортных и логистических услуг.

Также отмечено, что инвестор освобождается от налога на добавленную стоимость, подоходного налога, от таможенных пошлин и т.д.

Первый этап строительства Свободной экономической зоны завершился в 2023 году. На территории 60 га практически все земельные участки распределены между инвесторами. Сегодня одновременно идет строительство двух новых участков, на которых будут размещены объекты легкой и тяжелой промышленности.

Минниханова проинформировали о проекте строительства международного грузового аэропорта, запуск которого планируется через два года. Сейчас на территории уже создан логистический центр с ежегодной пропускной способностью 500 тыс. тонн грузов, перевозимых по автомагистралям.

Сообщается, что Минниханов передал три автобуса "Соллерс Атлант", произведенные на заводе "СОЛЛЕРС Алабуга" в ОЭЗ "Алабуга" для нужд освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstanın rəisi Ələt Azad İqtisadi Zonasını ziyarət edib
Версия на английском языке Head of Russia's Tatarstan visits Alat Free Economic Zone in Azerbaijan

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