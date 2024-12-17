Рустам Минниханов в Азербайджане посетил Свободную экономическую зону "Алят"

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Азербайджан посетил Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Азербайджан посетил Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".

Как передает Report, об этом сказано в сообщении пресс-службы раиса.

Его ознакомили с ключевыми преимуществами зоны - предоставление индустриальных земельных участков клиентам СЭЗ с готовой инфраструктурой и коммунальными услугами, а также всех видов транспортных и логистических услуг.

Также отмечено, что инвестор освобождается от налога на добавленную стоимость, подоходного налога, от таможенных пошлин и т.д.

Первый этап строительства Свободной экономической зоны завершился в 2023 году. На территории 60 га практически все земельные участки распределены между инвесторами. Сегодня одновременно идет строительство двух новых участков, на которых будут размещены объекты легкой и тяжелой промышленности.

Минниханова проинформировали о проекте строительства международного грузового аэропорта, запуск которого планируется через два года. Сейчас на территории уже создан логистический центр с ежегодной пропускной способностью 500 тыс. тонн грузов, перевозимых по автомагистралям.

Сообщается, что Минниханов передал три автобуса "Соллерс Атлант", произведенные на заводе "СОЛЛЕРС Алабуга" в ОЭЗ "Алабуга" для нужд освобожденных территорий Азербайджана.