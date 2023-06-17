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Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами

Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами 17 июня Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов ознакомился с работами, проводимыми в городе Зангилан.
Внешняя политика
17 июня 2023 г. 13:46
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами

17 июня Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов ознакомился с работами, проводимыми в городе Зангилан.

Как сообщает Report, сначала Рустаму Минниханову была предоставлена информация о строительстве Конгресс-центра в городе Зангилан.

Было сообщено, что проектируемая площадь Конгресс-центра составляет 2,2 га. Здесь вместе со зданием центра также строятся ресторан и павильон. Конгресс-центр рассчитан на 605 мест. В ресторане предусмотрено 240 мест. На этой территории будут заложены соответствующие зеленые зоны, создана наземная автопарковка.

Было отмечено, что согласно концепции экологической архитектуры, на крыше центра, покрытой зелеными полосами, будут установлены солнечные панели. В Конгресс-центре будут проходить различные мероприятия международного и национального уровня.

Затем Раис Татарстана ознакомился с ходом строительства Зангиланской мечети.

Было сообщено, что Зангиланская мечеть строится Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО "Паша Холдинг". На протяжении тридцатилетней оккупации Арменией наших земель наши исторические, религиозные и культурные памятники как в Зангиланском районе, так и на других наших территориях подверглись вандализму, были разрушены и осквернены. В период оккупации мечеть в Зангилане также использовалась как хлев. После освобождения района от оккупации расположенные здесь исторические и архитектурные памятники здесь также были освобождены от армянского плена.

Фонду Гейдара Алиева принадлежат исключительные заслуги в восстановлении наших религиозных памятников и мечетей, которые были разрушены и осквернены в течение почти тридцати лет оккупации. Процесс восстановления религиозных памятников и мечетей в Карабахе продолжается ускоренными темпами.

Было сообщено, что 26 апреля 2021 года с участием главы государства Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой был заложен памятный камень, символизирующий начало реставрации Зангиланской мечети, восстановительные работы продолжаются беспрерывно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRüstəm Minnixanov Zəngilan şəhərinə gedib, görülən işlərlə tanış olub

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